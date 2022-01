Chciał zabić Elżbietę II. Rodzina królewska w złości po zmianie ochrony

- Oficerowie ochrony rodziny królewskiej mają bardzo wyjątkowe stanowiska. Są z ochranianymi osobami 24 godziny na dobę i to zrozumiałe, że potrzeba dużo czasu, aby zbudować dobrą relację opartą na zaufaniu. Kilku bardzo lubianych i szanowanych oficerów zostało przeniesionych ze swoich stanowisk do innych ról. Wszyscy są z tego powodu niezadowoleni. Było wiele zmian personalnych, przez co stracili ludzi, których lubili i cenili. Niektórzy dali jasno do zrozumienia, że są tym naprawdę bardzo zdenerwowani - tak o reakcji najważniejszych osób w państwie mówił informator "Daily Mail".