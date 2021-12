Angeli Merkel plany na emeryturę

Angela Merkel lubi gotować zupę ziemniaczaną i piec ciasto ze śliwkami z kruszonką. To typowe niemieckie jesienne dania. Jednak w ostatnich tygodniach nie miała czasu na ich przyrządzanie. Od wrześniowych wyborów do Bundestagu pełni jeszcze obowiązki szefowej rządu, aż do chwili, gdy powołanie zostanie nowy kanclerz. Ma to nastąpić 8 grudnia. Zakończą się prawie 16-letnie rządy Merkel, jedynie o kilka dni krótsze, niż era jej politycznego patrona Helmuta Kohla. W 1998 roku odszedł on po 5870 dniach na fotelu kanclerza Niemiec.