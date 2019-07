Księżna uciekła od emira Dubaju. Nie jest pierwszą, która próbowała

Księżna Haya, żona Emira Dubaju zniknęła bez śladu, prawdopodobnie uciekając z kraju na stałe. Nie jest pierwsza. W dobie feminizmu arabskie księżniczki coraz częściej uciekają ze złotych klatek i życia w luksusie.

"Nie ma dla ciebie miejsca przy mnie. Idź do tego, z kim jesteś zajęta! Niech to będzie dla ciebie dobre. Nie obchodzi mnie, czy jesteś żywa czy martwa".

Kolejna ucieczka

Pierwsza była 14-letnia wówczas księżniczka Szamsa, która podczas podróży do Anglii w 2001 wymknęła się pod osłoną nocy z posiadłości szejka nieopodal Cambridge. Jej ucieczka trwała tylko kilkanaście godzin, bo w pościg za swoją córką szejk wysłał wszystko, co miał: samochody, helikoptery, a nawet konie. Ostatecznie Szamsa została zauważona na jednej z ulic w Cambridge, wsadzona do czarnego samochodu i przetransportowana do kraju.