Żona emira uciekła do Europy. Chce rozwodu

Jedna z żon emira Dubaju i premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest w Europie. Kobiecie prawdopodobnie udało się uzyskać azyl w Niemczech, gdzie się ukrywa. Księżna ma domagać się rozwodu po tym, jak rozpadło się jej małżeństwo z władcą Dubaju.

Haja bint al-Husajn to jedna z co najmniej pięciu żon (które są matkami ponad 20 dzieci) szejka Muhammada Ibn Raszida Al Maktuma , emira Dubaju , wiceprezydenta i premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 45-letnia księżna pochodzi z jordańskiej rodziny królewskiej, jest córką nieżyjącego już króla Husajna ibn Talala i przyrodnią siostrą obecnego króla Abdullaha II.

Ślub z emirem odbył się w 2004 r. Razem mają dwoje dzieci, 11-letnią Jalilę i 7-letniego Zayeda, z którymi kobieta przedostała się do Europy. Kobieta zabrała ze sobą także 39 mln dolarów, a według innych źródeł 56 mln dolarów. Majątek jej męża szacuje się na 16 miliardów dolarów.

Doniesienia o ucieczce są o tyle prawdopodobne, że kobieta nie była widziana w swoim kraju od ponad miesiąca. W lutym zaprzestała też aktywności w mediach społecznościowych, gdzie regularnie zamieszczała relacje z wydarzeń, w których uczestniczyła. O możliwej ucieczce poinformowała organizacja "Detained in Dubai".

Żona emira będzie domagać się rozwodu z władcą Dubaju. Najpierw uciekła do Niemiec, gdzie chciała otrzymać azyl. Jak podają nieoficjalnie arabskie media, księżnej w ucieczce z Dubaju miał pomagać niemiecki dyplomata. Władze w Berlinie odmówiły wydania kobiety z powrotem.

Według innych źródeł, księżna miała rozważać ucieczkę także do Wielkiej Brytanii i to właśnie w Londynie znalazła schronienie. Amerykański "Daily Star" donosi jednak, że kobieta miała wybrać Niemcy, gdyż "nie ufa brytyjskim władzom, że jej nie oddadzą".

Ucieczkę żony potwierdził sam szejk Ibn Raszid. Przeklął ją w jednym ze swoich wierszy opublikowanych na Instagramie. Portal "The Daily Beas" tłumaczy fragment poezji: "Nie ma dla ciebie miejsca przy mnie. Idź do tego, z kim jesteś zajęta! Niech to będzie dla ciebie dobre. Nie obchodzi mnie, czy jesteś żywa czy martwa".