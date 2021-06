Księża powinni namawiać do szczepień na COVID-19? Słowa prof. Andrzeja Matyi i o. Pawła Gużyńskiego

Czy księża powinni z ambony zachęcać wiernych do szczepień przeciw COVID-19? - Myślę, że to jest ich obowiązkiem. (...) Szczepienie jest odpowiedzialnością każdego chrześcijanina, by nie zarażał drugiego człowieka. To jest akt największej miłości jednego człowieka do drugiego - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. O komentarz do jego wypowiedzi prowadząca Agnieszka Kopacz poprosiła o. Pawła Gużyńskiego. - Zdecydowanie. Jeśli księża głoszą szacunek do życia od poczęcia aż do śmierci, to powinni być forpocztą, fighterami w tym, aby zadbać o zdrowie indywidualne i społeczne. I do tego jawnie zachęcam, co więcej, z niektórymi toczę dyskusję, bo niektórzy księża należą jawnie do antyszczepionkowców - przekazał o. Gużyński.