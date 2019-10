Książki Olgi Tokarczuk. Literacka Nagroda Nobla dla autorki powieści "Bieguni" i "Księgi Jakubowe"

Olga Tokarczuk otrzymała nagrodę literackiego Nobla. Książki publikowane przez pisarkę zyskały uznanie Akademii Szwedzkiej. Jury doceniło jej wyobraźnię skupioną wokół koncepcji człowieka osadzonego w czasie i narracyjny rozmach.

Książki Olgi Tokarczuk. Przychodzi przełom dla literackiej noblistki

"Bieguni" Olgi Tokarczuk. Literacka Nagroda Nobla coraz bliżej

To kolejna książka, w której noblistka mówi o sobie i o swoim widzeniu świata. Jej celem jest pokazanie fenomenu świata człowieka będącego w podróży. "Nie jest to dziennik podróży ani reportaż. Chciałam raczej przyjrzeć się temu, co to znaczy podróżować, poruszać się, przemieszczać. Jaki to ma sens? Co nam to daje? Co to znaczy?" - pyta we wstępie do książki autorka.