WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Śląsk

Śląsk Kraków

Kraków Wideo

Wideo Najnowsze królowa elżbieta + 2 książę filipnewsroom wp oprac. Arkadiusz Jastrzębski Dzisiaj, 09-04-2021 17:13 Książę Filip nie żyje. "To osobisty dramat królowej Elżbiety" Brytyjski książę Filip, mąż królowej Elżbiety II, zmarł w piątek rano na zamku w Windsorze w wieku 99 lat - poinformował Pałac Buckingham. - To trudne chwile przede wszystkim przed królową Elżbietą. To jest jej osobisty dramat - powiedziała w programie "Newsroom WP" dr Wioletta Wilk-Turska, autorka bloga "Zakamarki Monarchii". Rozmówczyni Patrycjusza Wyżgi przypomniała, że para królewska żyła ze sobą ponad 70 lat. - Elżbieta zakochała się w księciu, kiedy miała 13 lat - zauważyła dr Wilk-Turska, dodając, że po ślubie książę Filip nie spodziewał się, że tak szybko spadną na nich obowiązki królewskie. - Miał 30 lat, kiedy musiał zrezygnować z kariery w marynarce i od tego czasu był zawsze "dwa kroki" za żoną, co dla ambitnego mężczyzny musiało być trudne - zauważyła. Rozwiń chwilę przed monarchią a trudne pr … Rozwiń Transkrypcja: chwilę przed monarchią a trudne przede wszystkim przed Elżbietą i jej najbliższymi ale myślę że przede wszystkim przed królową bo to jest jej osobisty dramat Bo rzadko się zdarza małżeństwo przeżyje ze sobą ponad 70 lata tak było w ich przypadku a ona się w nim zakochała kiedy miała 13 lat czyli praktycznie całe życie kochała tego mężczyznę który który ją wspierał jako Królową jako matkę żonę No i dzisiaj Odszedł No i to jest ten mój w taki sposób to była służba prawda to nie jest tak że to po prostu było prywatne małżeństwo No jak ktoś zostaje mężem kogoś kto będzie najpewniej pełnił honory królowej godzi podporządkować całe swoje życie tam swoją prywatność tak naprawdę jest służbie dla kraju tak chociaż z całą pewnością kiedy żenił się z Elżbietą Filip nie zdawał sobie sprawy że ż obowiązki monarsze spadną na nich tak szybko bo Jerzy szósty czyli jego teść zmarł w wieku 56 lat Elżbieta miała niewiele ile tam ja 26 lat jak jak została królową on miał 30 lat kiedy musiałam zrezygnować ze swojej świetnie zapowiadającej się kariery w marynarce gdzie czuł się jak ryba w wodzie do czego był naprawdę i od tego czasu zawsze dwa kroki za żoną co dla takiego ambitnego mężczyzny musiało być trudne no bo cóż bo zabrano mu to co najbardziej kochał w sensie zawodowym on stał pewnością miał nadzieję że mają więcej czasu również więcej czasu jako rodzina jako małżeństwo trochę pożyć w miarę normalnie ale niestety tego czasu mieli bardzo mało i trzeba było wziąć na siebie obowiązki wynikały z tego że Elżbieta została głową państwa nie tylko królową tak z tymi wszystkimi wszystkimi ceremoniami nie mówimy Ale to po prostu jest picie głową państwa i i kalendarz wypełniony na lata do przodu pogrzeb