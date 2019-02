Ksiądz z Zakopanego przesłuchany przez policję. Jest już na wolności

Po przesłuchaniu ksiądz Krystian P. został zwolniony do domu. Jak nieoficjalnie wiadomo, chodzi o molestowanie nieletnich. W piątek wieczorem policja wyprowadziła duchownego z plebanii na Chramcówkach w Zakopanem.

Jak dowiedział się portal 24tp.pl, po przesłuchaniu ksiądz został zwolniony do domu. Nie wrócił jednak do parafii na Chramcówkach. Nieoficjalnie wiadomo, że został wywieziony do specjalistycznego ośrodka należącego do Kościoła.