Bronisław Komorowski: "Politycy okazali się frajerami w świetle taśm Kaczyńskiego"

- Są politycy, którzy bardzo serio traktują zasadę rozdzielenia polityki od biznesu. Tacy politycy, w świetle tego, co się dzieje w środowisku Kaczyńskiego, mówiąc po warszawsku, okazali się frajerami - powiedział Bronisław Komorowski, były prezydent RP.

- Nie lubię populizmu bez względu na jego ideową barwę. Nie lubię polityki opartej na rozdawaniu na prawo i lewo obietnic bez pokrycia, bez dbałości o budżet, bez poczucia, że dobrobyt społeczeństwa bierze się z pracy, a nie z rozdawnictwa. Populizm istniał zawsze, ale zaczął dominować na polskiej scenie politycznej od roku 2015, gdy PiS wygrało podwójne wybory, m.in. dzięki takim trikom populistycznym, jak zapowiedź cofnięcia reformy emerytalnej czy akcje przeciw uchodźcom wojennym. To wtedy prawie cała scena polityczna uległa swoistej fascynacji populizmem jako metodzie wyborczej - stwierdził były prezydent.

Komorowski zwrócił uwagę, że warunkiem wygrania z PiS jest jedna lista opozycji demokratycznej. - Jest o co walczyć, bo to może być nawet 10 proc. premii za jedność - dodał. Jego zdaniem, na Biedroniu spoczywa w związku z tym ogromna odpowiedzialność za to, aby nie "zmniejszać szansy na jedność listy opozycji".