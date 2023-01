Ksiądz opublikował cennik za kolędę. 500 złotych od rodziny, 250 od samotnych

- Jak wcześniej takie składki były ogłaszane przez moich poprzedników, to jakoś nie było sprzeciwów. Jeśli dana rodzina nie możliwości wpłacić tyle, ile ustalono, to wpłaca tyle, ile ma - wyjaśnia. Dodaje także, że "to pieniądze przeznaczone na cele remontowe, a że to kościół zabytkowy, to koszty takich remontów są bardzo wysokie".