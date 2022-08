Ksiądz wyjaśnia, że to były jego "miliony". Kulisy przelewu z konta parafii

- Ja byłem wielokrotnie w Ameryce, poza tym mam też plantację borówki amerykańskiej, maliny, aronii. Od 90. roku zajmowałem się też wydawnictwem. Wydawałem zeszyty do ćwiczeń, dzienniczek duchowy dla szkół, kiedy nie było jeszcze innych ćwiczeń. Drukowałem w milionowym nakładzie na Ukrainę i w Polsce. Później byliśmy w 50 procentach współwłaścicielami drukarni. Drukowaliśmy mnóstwo rzeczy, wygraliśmy przetarg we współpracy z kurią, zaopatrzyliśmy całą diecezję w dekoracje takie jak flagi, różnorakie druki, obrazy itp. Z tego były duże pieniądze. To była umowa z kurią biskupią, wygraliśmy przetarg w kurii, byliśmy zarejestrowani i prowadziliśmy legalną firmę. W ten sposób mogliśmy zarobić takie pieniądze. To był piękny czas, kiedy można było na różnego rodzaju akcjach, czy obligacjach pięknie pomnażać pieniądze - wyjaśniał w rozmowie z dziennikiem 70-letni duchowny, który przechodzi na emeryturę.