Ksiądz Michał Misiak odchodzi z Kościoła katolickiego, chce być pastorem. "Powołaniem małżeństwo"

Ksiądz Michał Misiak to popularny duchowny znany ze swojej walki z celibatem. Głośno zrobiło się o nim również, gdy przyszedł z kolędą do agencji towarzyskiej czy zorganizował modlitwę przed sklepem z dopalaczami. W czerwcu 2019 została na niego nałożona ekskomunika, za powtórne przyjęcie chrztu - z rąk protestanta. Kara została zdjęta miesiąc później. Pod koniec stycznia 2020 kapłan wyjechał na misję do Tanzanii.