Ksiądz miał zapraszać na ostry seks. Jest reakcja kurii

- Poprosiłem, żeby mi na to dostarczył jakiś dowód, żeby zgłosił to na policję, albo może żeby wystąpił o weryfikację do sieci komórkowej. Do tej pory tego nie zrobił. Sprawa nie jest zamknięta, jest w trakcie rozpatrywania przeze mnie - oświadczył bp Sawczuk cytowany w artykule.