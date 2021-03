"Ksiądz groził księdzu śmiercią". Wstrząsające szczegóły padły w programie WP

- Zbigniew Ziobro dostał informacje od księdza Rafała o tej sprawie. W zeszłym roku te informacje dostał również Jarosław Kaczyński i powiedział, że się nią zajmie. Mam to na piśmie. Jarosław Kaczyński obiecał, że pomoże i też nie pomógł - mówiła w programie "Newsroom" WP posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Patrycjusz Wyżga pytał ją, czy resort sprawiedliwości powinien zainteresować się sprawą księdza Rafała Cudoka, który miał być nękany i molestowany przez władze diecezji opolskiej. - Domagam się, aby prokuratura w Opolu, do której zwracałam się z interwencją dwa albo trzy tygodnie temu, udostępniła dokumenty obrońcom księdza Rafała. Ksiądz Rafał ma dwóch obrońców, którzy nie mogą dostać się do dokumentów sprawy - dodałą Scheuring-Wielgus. Według niej, w tej sprawie "milczą" nie tylko hierarchowie kościelni, ale też "urzędnicy, którzy powinni zareagować".

