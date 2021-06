Ks. Wierzbicki o działalności mediów Rydzyka. "Zatruwa polski katolicyzm"

W tym roku 50-lecie święceń obchodzi ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel Radia Maryja. Ks. Alfred Wierzbicki został zapytany m.in. o ocenę jego działalności. Gość programu "Newsroom WP" nie wypowiedział się pochlebnie na temat toruńskiego redemptorysty. - To tylko Pan Bóg może osądzić, oczywiście mogą też osądzić socjologowie, chociaż socjologom nie przypisywałbym boskich kompetencji - zaczął duchowny. - Socjologowie mówią, że właśnie działalność mediów ojca Rydzyka jest rodzajem trucizny w Kościele polskim. Zatruwa polski katolicyzm, ale oczywiście dzisiaj (...) chciałbym złożyć najlepsze życzenia. Nigdy nie jest za późno na nawrócenie, choćby nawet na wycofanie się ze swojej działalności - kontynuował ks. Wierzbicki. - Może byłby to najpiękniejszy prezent dla Kościoła w Polsce i dla Polaków, gdyby sobie odszedł. To co zrobił jest naprawdę szkodliwe. Bo przede wszystkim zasiał czy wykreował podziały, wzmacniał je. Używał strachu, lęku chociażby przed Europą - zauważył ksiądz Alfred Wierzbicki.