Ks. Natanek buduje dom pielgrzyma. Tajemnicze darowizny dla urzędu

Mieszkańcy Zawoi: on jest nieprzewidywalny

- Muszę wykonać trzy ruchy i odwiedzić moich sąsiadów i powiedzieć, że nie mam do nich żalu - stwierdził ks. Piotr Natanek w kazaniu wygłoszonym 27 października ubiegłego roku, mówiąc o okolicznych mieszkańcach, którzy sprzeciwiają się planom budowy domu pielgrzyma. - Zaniosę im orędzie i powiem, skoroście się pojawili na mojej drodze, to Bóg chyba nakazał zadbać mi o wasze dusze, abyście byli zbawieni. To jest mój plan. Ale jeszcze jest demon i we mnie góralszczyzna - dodał.