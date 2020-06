Piotr Natanek, kontrowersyjny były ksiądz, znowu prowadzi działalność. Ma wielu wyznawców i wybudował sanktuarium

Piotr Natanek, kontrowersyjny były ksiądz, osiadł na Podhalu. Postawił tam sanktuarium, w którym prowadzi swoją działalność i gdzie gromadzą się tłumy wiernych.

Postawione przez byłego ks. Piotra Natanka sanktuarium znajduje się we wsi Grzechynia, niedaleko Makowa Podhalańskiego (woj. małopolskie). Prowadzi tam on nadal swoją działalność, a jak pisze "Gazeta Krakowska", w niedzielę na nabożeństwach gromadzą się świątynii tłumy wiernych. Są one również transmitowane na żywo w internecie, na stronach telewizji internetowej uruchomionej przez byłego duchownego. Jego kazania są też publikowane w serwisie YouTube.

Były ks. Natanek był oskarżany o prowadzanie sekty. Jak pisze "Gazeta Krakowska", również teraz nie można wejść na teren, gdzie głosi swoje nauki. Wstęp mają tam wyłącznie osoby upoważnione. Obiekt cały czas jest przez niego rozbudowywany, w związku z czym trwa tam obecnie kontrola miejscowego nadzoru budowlanego. Jej efekty nie są jeszcze znane.

Nabożeństwa miały się też tam odbywać również wówczas, kiedy obowiązywały ograniczenia związane z epidemią koronawirusa w Polsce. W związku z tym jedna z osób, której krewni tam byli, zawiadomiła miejscową policję. Jednak gdy na miejscu pojawił się policyjny patrol, obiekt był zamknięty na głucho i funkcjonariusze nie weszli na jego teren, w związku z tym zawiadomienia nie udało się potwierdzić.

Kim jest Piotr Natanek?

Piotr Natanek to były ksiądz katolicki, kaznodzieja i rekolekcjonista. Ma tytuł doktora nauk teologicznych oraz habilitację z historii. Wykładał również w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Wzywał on m. in do uznania Jezusa za króla Polski, a także do podporządkowania prawa publicznego "prawu bożemu".

W związku z głoszeniem poglądów niezgodnych z oficjalną nauką kościoła katolickiego ks. Natanek został suspendowany w 2011 roku przez metropolitę krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza. Oznacza to, że nie może on sprawować funkcji kapłańskich. Mimo to robi to nadal. W 2012 r. Rada Stała Episkopatu Polski przestrzegła katolików przed gromadzeniem się wokół niego i popieraniem głoszonych przez niego nauk.