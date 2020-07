Piotr Natanek ma problemy. Nadzór budowlany nakazał rozebrać część budowli "Pustelni Niepokalanów"

Piotr Natanek ma problemy. Interweniuje nadzór budowlany

Budynki powstawały na skarpach lub są w nie wkomponowane. Jakość tych budowli pozostawia jednak wiele do życzenia. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z Suchej Beskidzkiej - Maksymilian Głowacz - wszczął kontrolę, po której okazało się, że wszystkie budynki powstają nielegalnie i nakazał ich rozbiórkę.

Natanek odmówił podpisania protokołu, dodając że jest to jego prywatna własność. Według planów zagospodarowania przestrzennego tych terenów, mają to być lasy. Piotr Natanek nie odwołał się od decyzji nadzoru budowlanego.

Kim jest Piotr Natanek

Piotr Natanek to były ksiądz, który został suspendowany. To oznacza, że nie może odprawiać mszy świętej, nauczać, prawić kazań ani pobierać dochodów. Piotr Natanek utworzył jednak swoją religijną sektę. Odprawia nabożeństwa podobne do mszy świętych i nic nie robi sobie z nałożonych na niego zakazów.