Ks. Kobyliński: Środowisko Radia Maryja nie zauważa realnych problemów Kościoła

Trwają dyskusje wokół tegorocznej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze. Ks. prof. Andrzej Kobyliński w programie Newsroom WP stwierdził, że zwolennicy Radia Maryja są w stanie pójść za Tadeuszem Rydzykiem w ogień. Prowadząca Agnieszka Kopacz dopytywała, czy wysyłający do niego czołobitne listy pochwalne politycy, również są w stanie to zrobić. - Pierwszym problemem są powiązania biznesowo-polityczne pomiędzy niektórymi partiami oraz kręgami Radia Maryja. Drugi i jeszcze głębszy problem to fakt, że części klasy politycznej odpowiada religijność w stylu Radia Maryja. (…) Socjologowie powinni zbadać, jak doszliśmy w Polsce do tego, że z takim rodzajem religijności utożsamia się duża część sceny politycznej – ocenił ks. Kobyliński. Podkreślił, że fenomen Radia Maryja to tak naprawdę początek lat 90. XX wieku. - Radio Maryja po transformacji z 89. roku przejęło elektorat ludzi wykluczonych, którzy nie mogli sobie znaleźć miejsca w społeczeństwie. Odegrało pozytywną rolę jeśli chodzi o poczucie więzi społecznej wśród ofiar transformacji - podkreślił. Zauważył jednak, że środowisko Tadeusza Rydzyka nie zauważa realnych problemów Kościoła katolickiego w Polsce, takich jak pedofilia wśród księży. - Jest to traktowane jako wymysł i kwalifikowane jako atak na Kościół - dodał.