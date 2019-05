Ks. Isakowicz-Zaleski: Unia Europejska stała się antychrześcijańska

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski podsumował 15-lecie Polski w Unii Europejskiej. Zdaniem duchownego, sama koncepcja integracji europejskiej jest słuszna, jednak w procesie rozwoju struktur UE ta idea została wypaczona. Isakowicz-Zaleski twierdzi również, że UE jest wroga Kościołowi.

- Unia staje się coraz bardziej lewicowa i co gorsza nietolerancyjna wobec niepoprawnych poglądów. Gdyby współpraca w ramach Wspólnoty opierała się na kwestiach tylko ekonomicznych, bezpieczeństwie, czy sprawach politycznych, to jeszcze byłoby do zaakceptowania. Tu jednak coraz mocniej wchodzi ideologia. (...) Mówiąc w skrócie - Unia jako szeroka współpraca ekonomiczna, gospodarcza - tak. Jako ideologia - absolutnie nie! - ocenił na łamach dorzeczy.pl duchowny.