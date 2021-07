Ks. Isakowicz-Zaleski: Kard. Dziwisz zablokował szansę na oczyszczenie Kościoła

Prokuratura odmówiła śledztwa ws. tuszowania pedofilii przez kard. Stanisława Dziwisza, a sąd podtrzymał jej decyzję, która zapadła ze względów formalnych. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w programie ‘’Newsroom WP’’ odniósł się do sprawy w ten sposób, że duchowny - dla dobra Kościoła katolickiego w Polsce - sam powinien zgłosić się i złożyć obszerne wyjaśnienia. - 15 lat temu wybuchł proces lustracyjny. Już wtedy była ogromna szansa, aby rozpocząć proces oczyszczenia, ponieważ tajni współpracownicy to byli księża, których Służba Bezpieczeństwa przyłapała na ekscesach na tle seksualnym. Co zrobił wówczas kard. Dziwisz? Zablokował to - powiedział ks. Isakowicz-Zaleski. Podkreślił, że milczenie i unikanie odpowiedzi na pytania jest szkodliwe dla całej wspólnoty. - Jeśli czuje się niewinny lub chce pewne sprawy wyjaśnić, to dla dobra Kościoła, a także w swoim osobistym interesie, powinien podjąć pewne działania, ale tego nie robi. Co więcej, większość biskupów tego nie robi - podkreślił ksiądz, który od lat nagłaśnia nadużycia w Kościele katolickim.