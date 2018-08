Krzysztof Szczerski wyjaśnia powody wyjazdu prezydenta do Australii. Łapiński: "Trybunał Stanu go nie dotyczy"

Krzysztof Szczerski przekonywał, że program wizyty prezydenta W Australii i Nowej Zelandii jest "bogaty" i zapoczątkuje m.in. zakup fregat Adelaide. Odniósł się również do konfliktu między prezydentem Gdańska i szefem MON. Padły również słowa o ewentualnej odpowiedzialności prezydenta przed Trybunałem Stanu.

Prezydent spędzi w Australii i Nowej Zelandii 6 dni. - Jest to pierwsza w historii wizyta prezydenta w tych krajach - zaznaczył podczas konferencji Krzysztof Szczerski. I podkreślił, że nadano jej "najwyższą dyplomatyczną rangę".

- Cieszymy że udało się pozyskać Australię jako partnera w modernizacji polskich sił zbrojnych - dodał Szczerski. Doprecyzował, że chodzi o rozwój polskiej marynarki wojennej i "tani" zakup fregat Adelaide. Poproszony o doprecyzowanie kwoty, stwierdził "nie powiem". Koszt ma zostać podany za ok. tydzień.

Prezydent spotka się również z australijską Polonią - To jest bardzo bogate środowisko - zaznaczył prezydencki minister. Podczas wizyty prezydenta w USA zostanie również spotkanie z polskimi sierotami z armii Andersa - Bardzo bym chciał, żeby to w Polsce było zauważone - stwierdził i uznał że jest to "niezwykła historia". W darze od nich prezydent otrzyma jedną z flag polskich spod Monte Cassino.