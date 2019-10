Krzysztof Szczerski o przeprowadzce do MSZ: jestem umówiony na zupełnie inny scenariusz

Media od kilku dni informują, że szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski miałby zostać nowym szefem polskiej dyplomacji. Zgodę na tę nominację miałby dać zarówno prezydent, jak i prezes PiS. Szczerski zapewnia jednak, że nie zamierza przeprowadzać się do MSZ.

- Tak demokratycznych wyborów w Polsce nie było od roku 1989, więc stosowanie nacisku politycznego na sądy, to teraz my będziemy, jako obóz rządzącego środowiska politycznego, wołać pod siedzibą Platformy "wolne sądy, wolne sądy” - stwierdził dopytywany o zapowiedź Grzegorza Schetyny, dotyczącą monitorowania przez OBWE ponownego przeliczania głosów. - Tak, my chcemy wolności dla Sądu Najwyższego w decydowaniu o tym czy protesty wyborcze uwzględniać, czy prowadzić do ponownego przeliczenia głosów - dodał.