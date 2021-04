Krzysztof Śmiszek ostro o Antonim Macierewiczu. Błyskawiczna reakcja Michała Wosia

- Antoni Macierewicz oderwał się od rzeczywistości, gra w jakichś jasełkach, jest jakąś kukiełką, coraz bardziej groteskową. Podkomisja smoleńska już dawno powinna zostać rozwiązana. To bardzo duży kłopot dla samego premiera Morawieckiego, bo przecież ta komisja jest częścią administracji rządowej. Jeśli wychodzi z niej tego typu raport, informacja o zamachu na polskiego prezydenta, to nie pozostaje nic innego, tylko stanąć na konferencji przez premiera i wypowiedzieć wojnę Rosji - mówił poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek w programie "Tłit", nawiązując do filmu przedstawiającego wyniki kilkuletnich prac podkomisji Antoniego Macierewicza. Jego słowa spotkały się ze zdecydowaną reakcją wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia (Solidarna Polska). - Mówienie, że trzeba wypowiedzieć wojnę Rosji... Pan poseł powinien kilkanaście razy przemyśleć słowa, które wypowiada. Proszę sobie wyobrazić jak łatwo teraz którejkolwiek telewizji rosyjskiej taką wypowiedź członka polskiego parlamentu powielać. To absolutnie nieodpowiedzialne - stwierdził. Odnosząc się do filmu, dodał: "Czekam na ustalenia prokuratury i opinie wszystkich zagranicznych biegłych. W filmie była mowa o wybuchach, nie było mowy o ich przyczynach. Wyciąganie wniosków, że były związane z zamachami, jest daleko idące".

