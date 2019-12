WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 4 krystyna pawłowiczstanisław piotrowiczKrzysztof Śmiszektłit Natalia Durman 10 min. temu Krzysztof Śmiszek o ślubowaniu Krystyny Pawłowicz. "To problem wizerunkowy dla Andrzeja Dudy" Prezydent Andrzej Duda w czwartek odbierze ślubowania od trzech wybranych przez Sejm sędziów TK. - To farsa. Powołanie tego typu osób do... Rozwiń Bo jeżeli Do Trybunału Dołączę Kry … Rozwiń Transkrypcja: Bo jeżeli Do Trybunału Dołączę Krystyna Pawłowicz Piotrowicz to raczej na zmianę Tego przepisów Konstytucji nie ma co Pewnie nie ale będę trzeba pamiętać że Jak albo kadencja sędziego To co innego nie Ale 9 lat to dekada wymiana kolejnych Trzeba będzie Trzeba będzie powrócić do prawa Takie osoby która nie będą Przynosiły wstydu atomowa Ustroń Olga Prezydent Przyjedź do tego ślubu Nie panie redaktorze dlatego że Ja już miałem przedsmak tego co może dziać się Czas takie Za takie imprezy ja byłem na komisji sejmowej pyta Panią poseł Profesor Pawłowicz o różne rzeczy Widzę że to jest otwarte a powołanie tego typu osób do Tego ważnego ciała co Policzek zadem To jest taki śmiech otwarty Michał labus Teos Co Najmniej pożądanymi os Która mogłaby pełni Funkcje sędziów Trybunału To co innego ja pamiętam Kto zasiadał w Tutaj nam jeszcze kilka lat temu wybitni Ale także ludzie o niesamowicie wysokiej Jeśli przełożymy sobie ten Profesor łętowski profesora Wyrzykowski A czy paru innych profesorów do tego wzorca który prezentuje pani Pawłowicz pan po tropie No to nie mamy Prezydent zrobi To bardzo Uroczysta uroczystości czy raczej po cichu i Nie wiem Myślę że tak Myślę że trzeba by to szybko zrobić nie pokazywać To Tychy dwóch nowych sędziów Jest też problem dla prezydenta Dudy wizerunkowe przy kiedy na kilka miesięcy przed wyborami pokazywać się w takim Nie powiedziałbym że do Boro No to nie jest dobre dobre W czasie jego kampanii Rzeszów