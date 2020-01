Krzysztof Śmiszek krytykuje Romana Giertycha. "Przespał kilkanaście lat"

Czy kandydatem na "pierwszą damę" będzie Krzysztof Śmiszek, czy Robert Biedroń. Taki dylemat miał Roman Giertych, którego wpis wywołał lawinę krytycznych komentarzy. - Został w okopach swojej jaskini pod nazwą Liga Polskich Rodzin - komentuje w rozmowie z WP Śmiszek.

"Przespał kilkanaście lat"

Nieszczere przeprosiny

To jednak nie przekonuje Krzysztofa Śmiszka, którzy przeprosin nie przyjmuje i uznaje je za nieszczere. - To są przeprosiny w stylu "sorry not sorry" - mówi. - Jeśli chciał przeprosić, to mógł napisać do mnie albo przeprosić w ładniejszym stylu. Intencje tych przeprosin są żadne - ocenia.