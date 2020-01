Robert Biedroń kandydatem Lewicy na prezydenta. Ekspert: To przybliża reelekcję Dudy

Wybory prezydenckie 2020. Prof. Rafał Chwedoruk z UW ocenił, że Robert Biedroń daje szanse zmobilizowania "relatywnie wąskiego kręgu wyborców". Podkreślił, że większości Polaków polityk ten kojarzy się wyłącznie z walką o prawa mniejszości i rozdziałem państwa od Kościoła.

Partia Razem poparła Roberta Biedronia jako kandydata Lewicy na prezydenta, a SLD ma to zrobić już we wtorek. Czy jest to polityk, który mógłby zagrozić deklasującemu rywali w sondażach Andrzejowi Dudzie?

– To formuła atrakcyjna dla aktywnego politycznie i najłatwiejszego do zmobilizowania, ale relatywnie wąskiego kręgu wyborców, którego zasięg, jak sądzę dobrze pokazał wynik Wiosny w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy, że było to 6 proc. Tak silne związanie formacji politycznej, której na jesieni udało się przekroczyć magiczne 10 proc., z jednym tematem oznacza kontynuację rywalizacji z PO o wyborców liberalnych. To wzmacnia perspektywę reelekcji Andrzeja Dudy i umocnienia władzy PiS - ocenia ekspert.