Włodzimierz Czarzasty: Zarekomenduję Roberta Biedronia jako kandydata na prezydenta

Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty zdradził, że na zarządzie partii zaproponuje jako kandydata na prezydenta Roberta Biedronia z Wiosny. Polityk został zapytany, co na to Razem. Odpowiedział szczerze.

Pytany o to, czy partia Razem zgodzi się na tę kandydaturę, Czarzasty odparł: – Nie ma innej możliwości, to wynika z naszych rozmów sprzed pół roku – stwierdził lider SLD.

Scheuring-Wielgus stawia na Roberta Biedronia

- No i będą mogli o nim rozmawiać od 19 stycznia. My już tego kandydata mamy, przedstawimy go - powiedziała Scheuring-Wielgus. Przyznała, że konkretne nazwisko jest już znane, ale klub Lewicy to aż trzy partie i każda decyzja oraz jej ogłoszenie wymagają wielu ustaleń.