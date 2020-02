WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze beata kempa + 2 newsroompatryk jaki oprac. Anna Kozińska 09-02-2020 (21:08) Krzysztof Śmiszek "kandydatką" według Beaty Kempy. Patryk Jaki: "powinno być kandydat?" Beata Kempa na konwencji Solidarnej Polski mówiąc o Krzysztofie Śmiszku, powiedziała: "kandydatka na pierwszą damę". - Nie sądzę, by pani... Rozwiń Czy wam też Bo póki co widzimy jak … Rozwiń Transkrypcja: Czy wam też Bo póki co widzimy jak pan I kandydatka na pierwszą damę Radośnie oklaskuje cię ataki na Polskę No dobra sędzia nawacki się panu podobał jak rozdzielał ten play-doh jak mi Pantera Że pani poseł Kępa notes w porządku zrobił No to trochę stracę Proszę wiarę nigdy nie tracić Natomiast Ja powiem tak no Ja nie sądzę że pani minister Kempa chciała kogoś Uraz Zresztą chyba Puść Później to tłumaczyła dla Myślę że głównym motywem przewodnim tego fragmentu wystąpienia było to o czym pani minister powie To znaczy donoszenie na Polskę No i to rzeczywiście poważny problem w przypadku pana B No dobrze ale tutaj raczej jest kwestia tego że powinnam Przepraszam do pana Śmieszka którego obraziła to są absolutnie Cargo No nie czaruj A co to było tak Najbardziej obrazi No kandydatka na 1:00 Może kandydata pojawić kandydat Nie nie czuje pan nie wie ja nie będę teraz uczył pani Kępy jak ona powinna Zanim coś wypowie No teraz powinno być chyba przepraszam No to kombinować panie mi Znaczy ja powiem Trzeba porozmawiać z moim sercem pomogę jestem przekonana że nie chciałem Zostaniemy Czy własny zdaniach czy takie Nie są Jednak takimi ujemnymi punktami dla prezydenta Dudy który Ore lekcje to przecież to będzie używany w kampanii Fragment nawacki będzie używany Jeżeli pan będzie będzie używany moim zdaniem powinien Symbolem tego Przeciwko Konstytucji osoby które bronią praworządności powinny być pokazywane powinny być pokazywane jako bohaterowie A nie jako osoby Maja Jakiś Jakąś pejoratywna w rolę odegrać w środowisku politycznym Pana prezydenta ja nie sądzę żeby żeby te żeby w ten sposób można było tego W kampanii