Krzysztof Śmiszek: Jarosław Kaczyński odpuścił sobie rozwalanie Porozumienia

- Każdy glos wyciągnięty ze Zjednoczonej Prawicy jest na wagę złota. Ale ja mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński odpuścił sobie rozwalanie Porozumienia. Zobaczył, że Adam Bielan nie podołał zadaniu, które mu powierzył i tego Porozumienia nie rozwali. Gowin obronił prawdopodobnie swoją pozycję w Zjednoczonej Prawicy i dalej będzie tkwił, choć nie będzie się cieszył - mówił poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek w programie "Tłit". Dopytywany o ewentualny sojusz Gowina z opozycją, odparł: "Do wyborów jest 2,5 roku. Znając Gowina, który potrafi zdradzać wszystkich po kolei, wstrzyma się on z bardziej radykalnymi ruchami. Jego środowisko nie pozwoli mu opuścić takiego dostępu do fruktów i benefitów".

