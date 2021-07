Krzysztof Śmiszek gościem programu "Tłit"

Co dzisiaj w programie? Mówić będziemy m.in. o tym, co wydarzyło się w Sejmie niemal na początku dwudniowego posiedzenia. Atmosfera obrad od początku była niezwykle napięta, a oliwy do ognia dolał m.in. poseł Janusz Kowalski, który wszedł na mównicę i zwrócił się do marszałek Elżbiety Witek.