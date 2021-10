Krzysztof Śmiszek dostaje groźby. Stanowcza reakcja

W tym tygodniu biuro poselskie Krzysztofa Śmiszka zostało zaatakowane przez nieznanego sprawcę. Następnie wiceszef klubu Lewicy otrzymał wiadomość z groźbą śmierci. - "Zamorduję cię, pedofilu. Za..bię cię nożem jak Adamowicza" - napisała w wiadomości do Śmiszka nieznana osoba. - To niestety smutna, polityczna, polska rzeczywistość, że język debaty przekracza normy, że jest agresja słowna. Przecież śmierć prezydenta Adamowicza też wynikała z całej propagandy, którą prowadziły chociażby media publiczne - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były szef MSWiA, poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. - W takiej sytuacji, kiedy są groźby personalne, tak bardzo wyraźne i jednoznaczne, policja powinna reagować. To policja z urzędu powinna wszczynać postępowania, walczyć z takimi ekscesami - stwierdził. - Większość z nas, posłów opozycji, jest poddawana takiemu atakowi - podkreślił Schetyna.