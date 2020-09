Krzysztof Gawkowski gościem programu "Tłit"

Naszego gościa zapytamy m.in o ocenę działań rządu podczas przygotowań do powrotu uczniów do szkół. Zdecydowana większość dzieci rozpoczęła 1 września nowy rok szkolny w sposób stacjonarny. W niektórych miejscach jednak koronawirus dał o sobie znać już pierwszego dnia: zamknięto kilka szkół na Podkarpaciu.

Po awarii systemu przesyłowego oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie politycy Lewicy krytykują prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, choć w mniejszym stopniu niż obóz rządzący. We wtorek do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędu Miasta na polecenie prokuratury weszła policja, która zabezpiecza dokumenty. Władze miasta deklarują pełną gotowość do współpracy, a Trzaskowski zapowiada, że ścieki niebawem nie będą trafiać do Wisły.