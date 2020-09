Powrót do szkół. Koronawirus dał o sobie znać. Dzieci wróciły do nauki zdalnej

Powrót do szkół w czasie pandemii nie jest łatwy i budzi obawy jak i kontrowersje. Według danych MEN większość szkół "otworzyła się" 1 września. Jednak niektóre już dziś będą zamknięte.

Tak się stało w czterech szkołach na Podkarpaciu. Zostały one czasowo zamknięte z powodu wykrycia COVID-19 w gronie pracowników. Taka sytuacja ma miejsce w Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej i Szkole Podstawowej w Biedaczowie. Zarażony jest nauczyciel, który uczy w obu szkołach. W tym czasie dzieci będą uczyć się zdalnie.

Jednocześnie informujmy, że osobami, które miały bezpośredni kontakt z zakażoną osobą są Wójt Gminy Leżajsk oraz pracownicy referatu oświaty a także Rady Pedagogiczne wyżej wymienionych szkół. Wszyscy poddani zostali kwarantannie do czasu wykonania testów. W Urzędzie Gminy Leżajsk wdrożono wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz zastosowano zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku. Urząd Gminy Leżajsk funkcjonuje bez zmian" - czytamy na stronie gminalezajsk.pl.

Zajęć nie będzie także w dwóch innych szkołach. Z e względu na sytuację epidemiologiczną dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym z Jasła do końca tygodnia zawiesił zajęcia szkolne. Tak samo jest w Szkole Podstawowej w Bieździedzy - informuje portal Nowiny24.pl.

Powrót do szkoły. Dariusz Piontkowski przekonuje

Polityk był pytany także o to, czy powrót do szkoły jest bezpieczny dla dzieci i nauczycieli. - Wydaje mi się, że uczniowie będą bezpieczni. Pozwalamy na powrót do szkoły, ale jednocześnie dajemy przepisy, które pozwalają na pracę zdalną, czy też hybrydową w szczególnych przypadkach - stwierdził.