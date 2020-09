Krzysztof Bosak uderza w projekt ustawy Jarosława Kaczyńskiego. "To jest pomysł absolutnie niekonstytucyjny"

We wtorek prezes PiS zapowiedział nowy projekt ustawy związanej z ochroną zwierząt. Chodzi m.in. o zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych, częstsze kontrole schronisk

- To jest pomysł absolutnie niekonstytucyjny - ocenił Bosak. - Musimy rozwijać w Polsce branże, które eksportują różne rzeczy. Jeśli chodzi o temat niewłaściwego traktowania zwierząt, to jestem za tym, żeby egzekwować standardy. Podnoszenie standardów to zupełnie coś innego niż zakazywanie - dodał.