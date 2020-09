Kryzys w obozie władzy. Andrzej Duda włączy się w rozmowy? Rzecznik prezydenta zabiera głos

- Trzeba patrzeć na to szerzej, trzeba pamiętać o tym, że Zjednoczona Prawica, która od pięciu lat tworzy rząd, doprowadziła do wielu pozytywnych rzeczy, przełamała imposybilizm. Przypominam, że Zjednoczona Prawica rok temu jako samodzielny konglomerat wygrała wybory i utworzyła rząd. Polacy oczekują tych rządów - zapewniał urzędnik Kancelarii Prezydenta.

Czy prezydent Andrzej Duda podjąłby się w tym sporze roli pośrednika? Taki scenariusz zasugerował w piątek lider Porozumienia Jarosław Gowin. - Jeżeli by się okazało, że liderzy trzech partii - PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski - nie są w stanie zbudować dostatecznie szerokiego, wspólnego mianownika, to z całą pewnością to właśnie prezydent Duda jest autorytetem, który może pomóc nam przywrócić dobre relacje w koalicji rządowej - powiedział polityk w Polsat News.

Co na to rzecznik głowy państwa? - Sytuacja jest trudna i skomplikowana. Oczywiście różnego rodzaju spory mogą się pojawiać. Jesteśmy na takim etapie, gdzie te rozmowy jeszcze mogą wrócić na agendę. Myślę, że do takich rozmów jeszcze dojdzie. Trzeba podchodzić do tego na spokojnie. Natomiast jeżeli doszłoby do sytuacji patowej, to taka jest rola prezydenta, że wtedy rzeczywiście musiałby się w te rozmowy włączyć. Takiej sytuacji teraz nie ma - powiedział Błażej Spychalski.