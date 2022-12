Kryzys w Niemczech. Rosnące koszty biją w klasę średnią

Niemcy martwią się o swoją przyszłość. Rodzina Valdiviesów to przedstawiciele klasy średniej. Ich rachunek za prąd wzrósł trzykrotnie. A to nie jedyny ich problem. Jest jeszcze prąd, woda, paliwo, żywność - wszystko na raz. Mają stały dochód, własny dom, samochód, ale inflacja i kryzys energetyczny stawiają ich możliwości finansowe pod znakiem zapytania. - Przeraża mnie wizja kłopotów finansowych - zdradza córka Valdiviesów. Rodzina zaciska pasa, kupując żywność głównie z promocji, ograniczając ogrzewanie oraz zamieniając kąpiel na pośpieszny prysznic. - Zawsze dawaliśmy sobie radę (...). Teraz naprawdę zadajemy sobie pytanie, co robić - martwi się głowa rodziny. - Nie uważam, by można było nazwać dobrobytem to, że ktoś jest w stanie opłacić rachunek - podsumowuje jego żona. Materiał Deutsche Welle.