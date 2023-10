Kryzys polsko-ukraińskich relacji. Nieoczekiwany gracz na scenie

Mamy tylko jedno zagrożenie i nie pochodzi ono z zachodu, północy czy południa. Pochodzi ono ze wschodu. Oznacza to, że nasza uwaga jest skupiona na tym kierunku. Z atakami hybrydowymi, zwłaszcza cyberatakami - i to na dużą skalę - mamy do czynienia od 2007 roku. Jest to jedna z rosyjskich metod, którą Moskwa stosuje przez cały czas. Jest to jeden ze środków, których używają do destabilizacji lub prób destabilizacji społeczeństw na Zachodzie. Dlatego musimy być gotowi, a od 2007 roku znacznie poprawiliśmy naszą odporność.