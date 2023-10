"Krok, by relacje były lepsze". Minister rolnictwa o zawieszeniu skargi przez Ukrainę

Szef resortu rolnictwa zaznacza, że ruch Kijowa pozytywnie wpływa na nasze relacje. - Wycofanie czy zawieszenie skargi wyczyszcza przedpole. Bo to było zadrą, uwierało. Myślę, że każdy to rozumie. Jeśli Ukraina skarżyła Polskę do WTO, że nasz rząd pomaga polskiemu rolnikowi, był to absurd. Nowa decyzja oznacza dobry krok, by nasza współpraca i relacje były lepsze - podsumowuje Telus w rozmowie z WP.