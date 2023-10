Nowa fala oburzenia tuż przed wyborami. Minister wzywa na pomoc Orlen

- To jest żenada, to jest masakra, to ma się nijak do poniesionych kosztów! - denerwuje się w rozmowie z Wirtualną Polską Andrzej Sobociński, rolnik z Żuław i członek Pomorskiej Izby Rolniczej. W Polsce rozpoczynają się właśnie żniwa ostatniego ze zbieranych w tym roku zbóż - kukurydzy. Tym samym domyka się krąg rolniczych pretensji do rządu. Jedyni rolnicy, którzy w tym roku nie wyrażali swojego niezadowolenia to plantatorzy buraków cukrowych (mają ceny zagwarantowane kontraktami z zeszłego roku).