Kryzys na Morzu Azowskim. Prezydent Andrzej Duda może jechać na Ukrainę. RBN na razie nie zwoła

Prezydent Andrzej Duda – mimo apelu lidera największej partii opozycyjnej Grzegorza Schetyny – nie planuje zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. kryzysu na Morzu Azowskim. Informację potwierdzają nam źródła zbliżone do głowy państwa.

Schetyna wnioskuje

"W związku z rosyjską agresją na jednostki ukraińskiej marynarki wojennej, złożyłem na ręce Prezydenta RP wniosek o jak najszybsze zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego" – poinformował we wtorek Grzegorz Schetyna . Wtórują mu liderzy innych partii opozycyjnych.

Do historii przeszło już słynne posiedzenie RBN z marca 2014 r. – właśnie w sprawie wielkiego kryzysu na Ukrainie. To wtedy prezes PiS Jarosław Kaczyński odmówił podania ręki atakującemu go i jego śp. brata Lecha Januszowi Palikotowi.