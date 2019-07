Kryzys na linii dyplomatycznej? Wyciekły depesze brytyjskiego ambasadora

Prezydent USA jest "nieudolny, niepewny, niekompetentny" - taki obraz Donalda Trumpa przedstawił w depeszach brytyjski ambasador. Oficjalne dokumenty ujawnił "Daily Mail". Brytyjski MSZ nie zaprzecza tym doniesieniom. "Ambasadorom płaci się za szczerość" - stwierdza resort.

Darroch w depeszach ujawnionych przez "Daily Mail" dawał także wskazówki brytyjskiemu rządowi jak postępować wobec 45. prezydenta USA. "Należy wychwalać go za to, co ostatnio zrobił. Kiedy to możliwe należy mówić o jego zwycięstwach" - pisał dyplomata.