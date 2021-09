Kryzys na granicy z Białorusią. Komisarz UE: ratowanie życia musi być priorytetem

- Apelujemy o to, żeby rząd ogłosił stan kryzysu humanitarnego - zaapelowała w czwartek podczas konferencji prasowej przed siedzibą Straży Granicznej przedstawicielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prawniczka Marta Górczyńska. - Wzywamy do okrągłego stołu humanitarnego. Natychmiast do lasów przy granicy powinni wejść medycy i służby, inaczej zastaniemy tam masowy grób - ostrzegała.