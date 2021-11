Kryzys na granicy. Wiceszef MSZ: Rozmawiamy ze wszystkimi. Aktywność jest bardzo duża, to jest najwyższy priorytet

Kto w obliczu kryzysu na granicy jest największym sojusznikiem Polski? - Najistotniejszym i najmocniejszym partnerem dla Polski jest NATO i Unia Europejska. Tutaj nie sposób wymienić jedno czy dwa państwa - komentował w programie "Newsroom" WP wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. - My rozmawiamy ze wszystkimi. Dlatego podróż i te rozmowy dyplomatyczne premiera dotyczą wszystkich państw UE i będą kontynuowane w następnych dniach jeszcze przed szczytem Rady Europejskiej. (...) Najbliższe spotkania to wizyta w Niemczech i rozmowy z odchodzącą kanclerz Angelą Merkel, z nowym kanclerzem Olafem Scholzem. W przyszłym tygodniu odbędzie się także spotkanie z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Cały czas ta aktywność będzie bardzo duża, to jest najwyższy priorytet - tłumaczył wiceszef polskiej dyplomacji. Prowadząca Agnieszka Kopacz dopytywała o kontakty Polski ze Stanami Zjednoczonymi. - Takie rozmowy cały czas się odbywają, minister spraw zagranicznych rozmawiał z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. My cały czas utrzymujemy łączność. Nowy ambasador Polski Marek Magierowski rozpoczyna swoją misję w Waszyngtonie. Z pewnością będzie to dla niego także okazja, aby od tej kwestii rozpocząć swoją misję na miejscu - podkreślał wiceminister Jabłoński.