Kryzys na granicy. Prawnicy nie dotarli do migrantów w Usnarzu Górnym

W poniedziałek Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał Polskę do tego, by umożliwiła kontakt z prawnikami migrantom na polsko-białoruskiej granicy. We wtorek na granicę ruszyło trzech adwokatów. Policja uniemożliwiła im kontakt z koczującymi na granicy Afgańczykami.