Kryzys na granicy. Grupa Granica: Aktywista zaatakowany przez żołnierzy WOT

Policja w nocy nie przyjęła zawiadomienia w sprawie. Jak zapewnił parlamentarzysta na konferencji prasowej, aktywista w jego towarzystwie jeszcze raz spróbuje złożyć zawiadomienie. - Jutro jako poseł udam się też na kontrolę do Straży Granicznej. Złożę również interpelacje do MSWiA i MON. Będę dążył do tego, aby wyjaśnić co właściwie się wydarzyło. Takie sytuacje nie mogą się dziać - zaznaczył Konieczny.