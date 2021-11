WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Najnowsze granica + 4 białoruśmigrancinewsroom wpppłk marcin faliński Dzisiaj, 23-11-2021 07:15 Kryzys na granicy. Były agent wywiadu ostrzega. "Będzie się tliło" Kryzys na granicy Polski i Białorusi trwa. Zdaniem ppłka Marcina Falińskiego konflikt z Mińskiem nie przerodzi się jednak w coś trwałego. - Według mojej oceny to będzie się tliło, oczywiście sytuacja będzie eskalować i cofać się na tyle, na ile pozwoli Moskwa (...). Rosja nie jest zainteresowana pełnoskalowym konfliktem - mówił w programie "Newsroom" WP były oficer Agencji Wywiadu. Ekspert skomentował też sondaż dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że 25 proc. badanych obawia się konfliktu na granicy z Białorusią. - Tu ważny jest element działań informacyjnych. My niestety od początku tego konfliktu przegrywamy - zaznaczył ppłk Faliński. Jak dodał, kwestia ewentualnej eskalacji napięcia na granicy zależy także od tego, "co siedzi w głowie Łukaszenki". - Być może on sam nie wie, co siedzi u niego w głowie. Takie są też opinie. Musimy się na ten konflikt przygotować, jako państwo flanki NATO, jak na wirus COVID-19. On po prostu będzie - ocenił były oficer Agencji Wywiadu. Rozwiń A jak pan ocenia ryzyko konfliktu … Rozwiń Transkrypcja: A jak pan ocenia ryzyko konfliktu Bo zapytaliśmy o to za chwilę za chwilę Pokażę wyniki sondażu ale chciałem najpierw pana zapytać Panie Marcinie jak pan ocenia ryzyko że to co widzieliśmy na granicy zamieniło stały konflikt i pomiędzy Polską i krajami na to to raczej nie to według mojej oceny to będzie się paliło oczywiście będzie się na tyle eskalować cofać na ile Moskwa głównie główny rozgrywający pozwoli na to być może jakąś Młody ma reżim w Mińsku w tym zakresie ale ale to już to jest tak jak już powiedziałem to jest To jest to jest sytuacja wypadowa tego co się dzieje na świecie w innych obszarach i to jest tylko jeden z elementów Rosjanie jest zainteresowana pełno stalowym konfliktem na pewno Rosja jest zainteresowania zainteresowana wykorzystywaniem Właśnie takich działań hybrydowych które mają znamiona wojny czy konfliktu hybrydowe Panie Marcinie to wspomniany sondaż zapytaliśmy o to i jak pan pani ocenia stopień zagrożenia Polski konfliktem zbrojnym i to widzimy właśnie na ekranach to szybko Podsumuj że mniej więcej 60% mówi że to jest zagrożeniem albo żadne nie ma zagrożenia lub jest małe i raczej małe No ale co czwarta ankietowany odpowiada że to zagrożenie jest duże lub zdecydowanie duże to za Polaków boi się konfliktu na granicy rozumie pan te obawy czy są Design jeżeliby Polaków Polaków zapytać o rosnące ceny o podatki również byłyby takie odpowiedzi że się boimy i niech najlepiej gdyby były najniższe podatki Jakie są możliwe że z jednej strony to to są naturalne obawy ludzi przed przed nieznanym Dlatego tak ważne jest tutaj przy takich konfliktach współczesnych konfliktach ten element działań informacyjnych czyli tak zwanej wojny informacyjnej My niestety od początku tego konfliktu to już mówię wiosną Przegrywamy również Przegrywamy bo trzeba powiedzieć że ten konflikt sposób wykorzystywania Czy pomysł na wykorzystywanie uchodźców to znamy go od czasów od 2015 roku nawet wcześniej kiedy Turcja użyła tej broni w każdym razie tutaj się liczą bardzo działania informacyjne pokazywanie własnej narracji docieranie do społeczeństwa naszego ale również społeczeństwo nie tylko w Europie w nim ale również jak pokazuje przykład ten ostatni do społeczeństw na Bliskim Wschodzie czy szerzej w krajach pochodzenia uchodźców Panie Marcinie mówiła o tym że ten konflikt będzie się tlił jak rozumiem będzie świecił bo to się w Moskwie i w Mińsku po prostu opłaca a to co teraz widzimy na pograniczu to jest właśnie taki tlący się spór No bo widzimy że nie ma ludzi nie ma Nie ma takiego napięcia nie ma tej agresji która była W ostatnich tygodniach w każdej chwili W każdej chwili to może być przywrócone to wszystko zależy od sytuacji trudno powiedzieć wielu ekspertów uważa że no to jest kwestia co siedzi w głowie łukaszenki bo być może on sam nie wie co siedzi u niego w głowie też tak jest ale ale Tak patrząc na to już chłodno to to jeżeli będzie taka potrzeba to będzie to skalowane będzie to podnoszone Jeżeli nie będzie momencie to nie będzie ale myślę że musimy się przygotować jako kraj jako kraj Frankie NATO Unii Europejskiej kraju strefy Schengen że to do tego się jak do wirusa covid-19 po prostu on będzie i ta ta sytuacja