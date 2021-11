Kryzys na granicy. Białoruski dziennikarz do Polaków: Amerykanie nie będą za was walczyć

To tylko fragment wystąpienia Azarionka, skierowanego do "Pszeków" czyli Polaków (tak nazywa się nas w postradzieckich krajach, szczególnie w Rosji i na Białorusi, ze względu na szeleszczące dźwięki naszego języka - przyp. red). "Jak mam was nazywać, skrzydlatą husarią? W 1942 r. to właśnie Irak udzielił schronienia polskim uchodźcom uciekającym przed Hitlerem. I co teraz robicie? Walczycie z dziećmi? Z kobietami? Czy wasze dziewczyny brzydzą się was potem całować? Jak możesz spokojnie patrzeć w oczy potomstwu?" - mówi w programie Azarionok.