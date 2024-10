Kryzys na Bliskim Wschodzie. Jest reakcja LOT

Wczorajsze połączenie do Bombaju w związku z atakiem Iranu na Izrael w trybie awaryjnym przekierowane zostało nad Azerbejdżan. Samolot skierował się następnie nad Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Pakistan i dalej do Indii. Wszystko to po to, żeby ominąć Iran - podaje RMF FM.