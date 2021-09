Kryzys migracyjny. UE chce obecności Fronteksu na granicy polsko-białoruskiej

Dodał jednak, że "problem narasta". - A do czego może doprowadzić takie beztroskie otwieranie granic, to się Unia Europejska przekonała w roku 2015. Nagle się okazało, że zamachy są, że mamy terroryzm wzmocniony. Bo niestety w takich sytuacjach bez kontroli, bez nadzoru do tego dochodzi. I Unia zmieniła swoje stanowisko. Powiedziała: nie, trzeba chronić swoje granice. I my to robimy - tłumaczył Dera.